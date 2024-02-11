Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhur ittifakı Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı Dikili sanayi sitesi esnafı ile buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Dikili ilçesinde cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı olan Sema Akıncı, esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin her noktasına ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan hizmet götüreceklerini her fırsatta vurgulayan Başkan Adayı Akıncı , vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Dikili sanayi sitesi esnafını ziyaret eden Akıncı,yaptığı açıklamada "yaşanan sorunlarımız Dikili esnafınca zaten malum ,bir yağmur yağmaya görsün, sanayi sitemiz su içerisinde kalıyor,hep söylüyorum sorunu bilmek ,tesbit etmek bir işe yaramaz,çözüm üretecek bir irade lazım. Biz sorunu biliyoruz, sorunun kaynağını biliyoruz ve çözebilecek bir iradeye de sahibiz . Sadece bu değil Dikili'nin tüm kronikleşmiş sorunlarını ve çözüm yöntemlerini planladık. Bir ekibimiz sadece bu konular üzerinde ,yani kronikleşmiş sorunlarımızın çözüm yöntemleri ile ilgili çalışırken,Dikili için daha neler yapabiliriz düşüncesi ile gençlerden kurduğumuz başka bir ekibimiz gece gündüz planlamalar yapıyor.Canla başla Dikili derken sadece slogan atmıyoruz" dedi.