Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Yunuseli Havaalanı’nda kurulan sahnede konser veren müzisyen Semicenk, en sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Yunuseli Havaalanı’nda kurulan sahnede konser veren müzisyen Semicenk, en sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konsere on binlerce kişi katıldı.

Festival kapsamında ünlü müzisyen Semicenk, Yunuseli Havaalanı’nda kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu.

On binlerce sanatseverin katıldığı konserde Semicenk, alkışları Bursalılar’a armağan etti. Sanatçı, “Düşer Aklıma”, “Batık Gemi”, “Al Sevgilim”, “Unutmak Öyle Kolay mı Sandın”, “Herkes Gibisin” gibi en beğenilen şarkılarını Bursalılar ile hep bir ağızdan söyledi.