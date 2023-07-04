Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Neşesi konserleri Karamürsel’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinleri kapsamında Semicenk konseriyle başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca ilçelerde devam edecek Yaz Neşesi etkinliklerinin açılışını düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlayan Karamürsel ilçesinden başlattı.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında ilk akşam ünlü sanatçı Semicenk, Karamürsel Kordon sahilinde hayranlarıyla buluştu. Karamürselli vatandaşlar ünlü şarkıcı Semicenk’in şarkılarıyla unutulmayacak bir akşam yaşadı.

ŞARKILARA EŞLİK ETTİLER

Vatandaşlar konser alanını erken saatlerde doldurmaya başladı. 21.00’de sahne alan Semicenk en güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Vatandaşlar da zaman zaman Semicenk’in şarkılarına eşlik etti. Sanatçı sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca ilçelerde devam edecek Yaz Neşesi etkinlikleri kapsamında 4 Temmuz Salı akşamı (BU AKŞAM) ise Karamürsel Kordon sahilinde fantezi müziğin efsane ismi Cengiz Kurtoğlu sahne alacak.