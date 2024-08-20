İstanbul Yenikapı'da 15 gün boyunca süren İstanbul Festivali, unutulmaz anlarla dolu bir geceyle sona erdi. Final gecesinde sahne alan genç sanatçı Zeynep İde, Melike Şahin'in ardından sahneye çıkarak, tüm izleyicileri derinden etkileyen bir performansa imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Zeynep İde, sokak hayvanları için söylediği “Sen Ağlama” şarkısıyla adeta duyguların tercümanı oldu.

Genç şarkıcının güçlü ve bir o kadar da içten gelen sesi, konser alanındaki binlerce izleyiciyi adeta hipnotize etti.

Şarkının her bir notasında Zeynep İde’nin sesindeki hüzün ve duyarlılık, kalplere dokundu. Bu duygusal anlarda, sahnedeki dev ekranlarda beliren ağlayan bir sokak köpeğinin fotoğrafı ise anın etkisini daha da artırdı.

“Bu şarkıyı tüm canlı dostlarımız için birlikte söyleyelim,” diyerek kalabalığa seslenen Zeynep İde, “Sen ağlama, dayanamam, ağlama gözbebeğim, sana kıyamam,” sözleriyle sahneden sokak hayvanlarına şefkatle seslendi. Zeynep İde'nin bu çağrısı, izleyicilerde büyük bir yankı uyandırdı ve konser alanını gözyaşı yağmuruna boğdu.