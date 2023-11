Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sendikaların temsilcileri okullarda bir öğün ücretsiz yemek için imzalı çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Bütçe görüşmeleri devam ederken sendikacılar okullarda bir öğün ücretsiz yemek talep etti.

Aralarında KESK, BİRTEK-SEN, Eğitim Sen, SES, Birleşik Metal İş, Öz İplik-İş, TEKSİF, Birleşik Kamu İş gibi sendikaların yöneticilerinin bulunduğu 100’ün üzerinde imza ile açıklanan metinde şu çağrı yer aldı:

Yoksulluk sınırı 40 bin TL sınırını aştı, açlık sınırı ise 12 bin TL’nin üzerinde. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle her ay açlık ve yoksulluk sınırı değişiyor. Nüfusun yüzde 70’i yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının bir tık üzerinde ücretle yaşamak zorunda kalıyor. TÜİK verilerine göre ülkemizde 0-17 yaş arası 9,4 milyon çocuk, yani her iki çocuktan biri yetersiz besleniyor. Aileler yaşanan yoksulluk nedeniyle okula giden çocuklarına beslenme çantası hazırlayamıyor. Sınıflarda açlıktan dolayı bayılan öğrenciler var. Okul çağındaki çocuklar sadece aç kalmıyor, yaşanan yoksulluk nedeniyle milyonlarca emekçi çocuğu eğitimini tamamlamadan izbe atölyelerde işçilik yapıyor. Kız çocukları için ise erken yaşta zorla evlilikler gündeme geliyor. İktidar tüm öğrencilere, parasız bilimsel ve demokratik eğitimi sağlamak zorundadır ve aynı zamanda, her öğrenciye bir öğün sağlıklı ve besleyici yemek vermelidir.

Geleceğimiz olan çocukların sağlıklı beslenme sorununun ne kadar yaşamsal olduğunun farkındayız. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm yetkililer sağlıklı beslenmenin öneminden söz ediyor. Peki emekçi çocukları nasıl sağlıklı beslenecek.

Yaşanan enflasyon ve zamlar nedeniyle tek bir çocuğun sağlıklı beslenmesi için ailelerin her ay 5 Bin TL ayırması gerekiyor.

Asgari ücret ile çalışan bir ailenin bunu sağlaması imkansızdır. Millî Eğitim Bakanlığına çağrımız okul çağındaki her çocuğun beslenme sorununu çözmesidir.

Çocukların hakkı olan bir öğün sağlıklı ve parasız yemek hakkının verilmesidir. Sağlıklı bir öğün ücretsiz yemek her çocuğun en doğal hakkıdır. Biz aşağıda imzası olan sendikalar ve sendikacılar olarak iktidarı anaokulları başta olmak üzere, tüm öğrenim kurumlarında ayrım yapmadan her çocuğa bir öğün sağlıklı ve parasız yemek uygulamasına başlanmasını ve bunun güvence altına alınmasını talep ediyoruz.

İmzacılar şöyle:

Mehmet Bozgeyik KESK Eş Başkanı, Şükran Kablan Yeşil (KESK Eş Başkanı), Şenol Köksal (KESK Genel Sekreteri), Zeynep Erkan Korkmaz (KESK TİS hukuk uluslararası ilişkiler sekreteri), Döne Gevher Koyun (KESK kadın sekreteri), Gönül Kural Şimşek (KESK mali sekreteri), Varol Öztorun (KESK eğitim örgütlenme basın yayın sekreteri), Mehmet Türkmen (BİRTEK-SEN Genel başkanı), Mikail Kılıçalp (BİRTEK-SEN Genel Sekreteri), Belediye İş Sendikası Trakya Şubesi, BES Genel Merkezi, Birleşik Metal İş Sendikası Bursa Şubesi, Birleşik Kamu İş Sendikası Bursa Şubesi, Eğitim İş Sendikası Bursa Şubesi, Genel Sağlık İş Bursa Şubesi, Eğitim Sen Bursa Şubesi, Eğitim Sen Çorlu Temsilciliği, Eğitim Sen Edirne Şubesi, Eğitim Sen Keşan Temsilciliği, Eğitim Sen Şarköy Temsilciliği, Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi, Haber-Sen MYK, Öz İplik-İş Sendikası Bursa Şubesi, Tarım Orkam-Sen MYK, Tarım Orkam-Sen Bursa Şubesi, Teksif Çerkezköy Şubesi, SES Gaziantep Şubesi, SES Bakırköy Şubesi Yönetim Kurulu, Aynur Gönültaş (BES Mersin Şube Yöneticisi), Aziz Murat (Tüm Köy Sen Tunceli Şube Başkanı), Barış Alaca (TÜMTİS Balıkesir İl Temsilcisi), Cem Acar (Tüm Köy Sen Merzifon Şube Başkanı), Deniz Şimşek (SES Mersin Şube Örgütlenme Sekreteri), Ekber Gün (Tarım Orkam Sen Balıkesir İl Temsilcisi), Erdal Yıldız (Kristal İş Balıkesir Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Erdinç Karapınar (SES Balıkesir Şube Başkanı), Eren Özdemir (SES Mersin Şube TİS Ve Hukuk Sekreteri), Gül Gülişkin (Eğitim Sen Balıkesir Şube Kadın Sekreteri), Gürbüz Şahin (Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı), Lokman Işık (Tüm Köy Sen MYK Üyesi), Mehmet Emin Bişirici (BES Balıkesir Şube Sekreteri), Mehmet Oral (Tüm Köy Sen Balıkesir Şube Başkanı), Müzeyyen Kara (Eğitim Sen Mersin Şube Eğitim Sekreteri), Nurettin Baburcan (Eğitim Sen Balıkesir Şube Örgütlenme Sekreteri), Onur Bozkurt (Eğitim Sen Balıkesir Şube Hukuk Sekreteri), Özdemir Aslan (TÜMTİS Bursa Şube Başkanı), Sadık Turan (Tüm Köy Sen Genel Başkanı), Serkan Ceylan (Kristal İş Balıkesir Şube Mali Sekreteri), Sevgi Başkavak (SES Mersin Şube Eşbaşkanı), Seyhat Şeker (BES Balıkesir Şube Başkanı), Sibel Öztürk Tarakçı (Eğitim Sen Balıkesir Şube Sekreteri), Tangüder Tatar (Kristal İş Balıkesir Şube Başkanı), Timur Bulat (Kristal İş Balıkesir Şube Sekreteri), Ümmühan Aksoylu (Eğitim Sen Balıkesir Şube Eğitim Sekreteri), Yavuz Çelik (Kristal İş Balıkesir Şube Eğitim Ve Örgütlenme Sekreteri), Yıldıray Deniz (Eğitim Sen Balıkesir Şube Mali Sekreteri), Timur Bulat (Kristal İş Balıkesir Şube Sekreteri),Zekai Sağra (Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı), Elif Sinem Arıkan (Eğitim Sen Kocaeli Şube Kadın Sekreteri), Levent Burhanoğlu (Yapı Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı), Ömer Furkan Özdemir (Kesk/Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri), Sabri Mutlu (Birleşik Kamu İş/Eğitim İş Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı), Salim Döğer (Kesk/Eğitim Sen Kocaeli Şube Mali Sekreteri), Suphi Yıldırım (Kesk/ Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı), Yeliz Karstarlı (Kesk/Bes Kocaeli Şube Başkanı), Erdal Karakuş (Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı), İsmet Akyol (Çaycuma Eğitim Sen Temsilcisi), Fevzi İpek (Düzce Eğitim Sen Temsilcisi) ,Faik Alkan (Eskişehir Eğitim Sen Şube Başkanı) ,Özge Akgül Ayaz (Eskişehir Eğitim Sen Kadın Sekreteri) ,Özge Yılmaz (Eskişehir Ses Eş Genel Başkanı), Bülent Yılmaz (Eskişehir Ses Eş Genel Başkanı), Bülent Yıldırım (Eskişehir Ses Eş Genel Başkanı), Hüseyin Köklü (Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı), Yurdagül Çabat (Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri), Tülay Yıldırım (Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Mali Sekreteri), Filiz Yavuz (Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri), Ş.Şehnaz Sönmez (Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Kadın Sekreteri), Hatice Yayla (SES İstanbul Anadolu Şube Eş Başkanı), Şahin Tanrıverdi (SES İstanbul Anadolu Şube Eş Başkanı), Türkan Yavuz (SES İstanbul Anadolu Şube Sekreteri), Mustafa Sertuğ Yüksel (SES İstanbul Anadolu Şube Örgütlenme, Eğitim, Basın Yayın ve Sosyal İşler Sekreteri), Sevgi Mersin (SES İstanbul Anadolu Şube Kadın Sekreteri), Yunus Ankay (SES İstanbul Anadolu Şube Mali İşler Sekreteri), Emrah Kaycı (SES İstanbul Anadolu Şube Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri), Fadime Kavak Sevim (SES Şişli Şube Eş Başkanı), Bilal Deniz (SES Şişli Şube Eş Başkanı), Ferdane Çakır Doğan (SES Şişli Şube Sekreteri), Ebru Erdem (SES Şişli Şube Kadın Sekreteri), Muhsin Uysal (SES Şişli Şube Eğitim, Örgütlenme, Basın Yayın ve Sosyal İşler Sekreteri), Mehmet Emin Yuşan (SES Şişli Şube Mali Sekreteri), Yunus Emre Yıldız (SES Şişli Şube Hukuk Sekreteri), Sevgi Yılmaz (Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri), Nesimi Özcan (Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Eğitim Sekreteri), Cemal Bektaş (Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Sekreteri), Meral Gülşen (Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Eğitim Sekreteri), Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube Yürütme Kurulu, Hüseyin Özev (Eğitim Sen İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı), Özlem Dündar Yener (Eğitim Sen 9 No’lu Şube Kadın Sekreteri), Birsen Seyhan (SES İstanbul Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Aydın Erol (SES İstanbul Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyesi, Hazal Zorbozan (SES İstanbul Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Abuzer Aslan (SES Şişli Şube Denetleme Kurulu Üyesi)