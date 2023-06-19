Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan “Diyarbakır’ı Yaşa” imaj filmi geçtiğimiz akşam düzenlenen lansmanla dünyaya tanıtıldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Almanya’da yaşayan ünlü Türk müzisyen Mehmet C. Yeşilçay, Diyarbakır’a davet edilerek, film çekiminden önce haftalarını Diyarbakır’da geçirerek “Sur Nâme” adını verdiği 80 kişilik senfoni orkestrası ile senfonik bir eser besteledi.

Diyarbakır’ın ilk senfonik eser olma özelliğine sahip “Sur Nâme” batı enstrümanlarının yanı sıra Diyarbakır’a özgü enstrümanların kullanılmasıyla doğu-batı sentezinin en çarpıcı örnekleri arasında şimdiden yerini aldı.

Yönetmen ve yapımcılığını Feride Vural ve Ömer Ceyhan'ın üstlendiği “Diyarbakır’ı Yaşa” imaj filminin çekimleri , 13 ilçe de 50’den fazla mekânda 22 günde gerçekleştirildi. Yapım ekibi öncesinde 1 aylık hazırlık süreci ve mekan keşifleri yaptı. Senfoniyle birlikte toplamda 400 kişilik proje ekibiyle bu film özenle hazırlandı.

Sinematik dilde anlatılan Diyarbakır imaj filmi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Senfonik beste ile hazırlanan ve ilk olma özelliği taşıyan bu imaj filmiyle, tüm dünya Diyarbakır'ı yaşamaya davet edildi.

Mezopotamya’nın incisi olan doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokusuyla görenleri kendisine hayran bırakan şehir Diyarbakır’ı yaşatmanın yanı sıra, yerli ve yabancı turistlere kentin birbirinden güzel onlarca noktası tanıtılmak istendi.