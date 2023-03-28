İzmit Belediyesi deprem felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlarımız için ’Sizi En İyi Biz Anlarız Dayanışma Ezgileri’ adlı konser programı gerçekleştirecek. Anlamlı gecede ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinde mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Bölgede devam eden çadırkent, aşevi, psikososyal destek ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların yanı sıra kentimize gelen afetzede vatandaşların moral motivasyonlarını arttırmaya yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

GELİRLER AFETZEDELERE BAĞIŞLANACAK

İzmit Belediyesi yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici ’Dayanışma Ezgileri’ adlı programda kulakların pasını silecek. 4 Nisan Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek dayanışma programının gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

Bağışlarınızla birlikte biletlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.