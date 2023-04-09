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Hatırlanacağı gibi Türk Kızılay'ı da, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk Kızılay'a kan bağışı çağrısında bulundu. ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı kan bağışı çağrısında, “Milletçe yaşadığımız deprem felaketinden sonra, TBMM olarak kan bağışı kampanyasına katılmıştık. Ülkemizdeki kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü bugünlerde Kızılay'ın açıklaması üzerine kan bağışı çağrımızı yineliyoruz.” ifadesini kullandı.

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