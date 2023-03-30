TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişinde Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenmesini kınadı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk Halkının haklı davası için mücadelesini asla ve zerrece engelleyemeyecektir. Millî davamızda, Kıbrıs Türk'üyle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”