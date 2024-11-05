Ticaret Bakanlığı, 'Türkiye'nin Parlayan Yıldızları' olarak nitelendirdiği serbest bölgelerin ihracatın itici gücü olmayı sürdürdüğünü belirten videolu paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Serbest Bölgeler ihracatın itici gücü olmayı sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre en çok ihracat yapan iller sıralamasında yaklaşık 13 milyar dolar ile Serbest Bölgeler'in 5'inci sırada yer aldığı kaydedildi.

Türkiye'deki 58 ilin toplam ihracatı kadar ihracat yapan Serbest Bölgeler, 99 bin kişiye yaklaşan istihdam gücü ile ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Bakanlık, videolu paylaşımında illerdeki serbest bölgelerin genel görüntülerine yer verdi.

https://twitter.com/ticaret/status/1853799899088703802

Türkiye'nin stratejik konumu ve güçlü altyapısıyla desteklenen serbest bölgeleri, ihracatımızın artan ivmesinde kilit rol oynadığının altı çizilen paylaşımda, "Gümrük muafiyeti, vergi avantajları ve esnek işletme imkanlarıyla yüksek katma değerli üretim ve ihracata destek vermeyi sürdüreceğiz" mesajı verildi.