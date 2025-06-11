Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin Mayıs 2025 ihracatının geçen yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyar 180 milyon dolara ulaştığını duyurdu. İlk beş ayda toplam ihracat ise 5,25 milyar dolar oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin Mayıs 2025’te tarihi bir ihracat rekoru kırdığını açıkladı.

Geçen yıl Mayıs ayında 1 milyar 60 milyon dolar olan serbest bölgeler ihracatı, bu yıl yüzde 11,2’lik artışla 1 milyar 180 milyon dolara yükseldi, Mayıs ayları bazında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşt

İLK BEŞ AYDA YÜZDE 3,9 ARTIŞ

Bakanlık verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde serbest bölgelerden yapılan toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 5,25 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde ihracatın yüzde 57’si Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 15’i diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 12’si ise Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin ekonomik büyümeye katkısının altını çizerek, “Serbest bölgelerimiz, ihracatta sağladığı bu tarihi başarıyla ülkemizin dış ticaretine güçlü bir destek sunuyor. Bu rekor, Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesinin global ölçekteki gücünü bir kez daha ortaya koydu” ifadelerine yer verdi.