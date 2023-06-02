Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen endüstriyel bitki şerbetçi otu 2023 yılı fiyat belirleme toplantısı Pazaryeri ilçesinde gerçekleşti.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde bin 405 dekar alanda yaklaşık 500 ailenin geçim kaynağı olan şerbetçiotu 2023 yılı alım fiyatları düzenlenen toplantıda belirlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı'ndaki toplantıya Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, OT-GÜL KOOP Başkanı Zafer Kozpınar ve Anadolu Efes Grubu yetkilileri Zafer Çelik, İlker Bağcı ve şerbetçiotu üretici çiftçiler katıldı.

Geçtiğimiz ay iplikleme çalışması yapılan ve Ağustos ayında hasadı gerçekleştirilecek olan şerbetçiotunun 2023 yılında alım fiyatı Aroma 41 lira diğer çeşitler ise 40 lira olarak belirlendi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, 2023 yılı şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısı sonrası “Artan maliyetler karşısında alıcı firma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odamız ile birlikte çiftçilerimizin ürünlerinin fiyat belirlemesini gerçekleştirdik. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası belirlenen fiyat çiftçimize hayırlı olsun” dedi. Toplantıda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, üreticilere hayırlı bir üretim sezonu diledi.