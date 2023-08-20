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Arı, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de oynanan ve Adanaspor’un evinde Şanlıurfaspor’a 2-1 yenildiği maçı ile tekrar sahalara döndü.

Serbülent Dalkıran (Arı) Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’a transfer oldu Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’da uzun yıllar masörlük görevi yaptıktan sonra, 2.Lig ekiplerinden Kırklarelispor’a giden ve oradaki görevinin ardından Malkaraspor’da göreve başlayan ve Malkara Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Serbülent Dalkıran(Arı) Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’da göreve başladı.

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