Bir dönem ekranlara damga vuran ‘’Koçum Benim’’ dizisinin ve birçok başarılı projenin yönetmeni Serdar Akar, yepyeni diziyle ekranlara dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - Yönetmen Serdar Akar, Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarına damga vuran kadın voleybol milli takım sporcularımızın ilham olduğu bir diziyi ekranlara taşıyacak.

Yayınlandığı dönemde basketbolu herkese sevdiren ve büyük ilgiyle izlenen ‘’Koçum Benim’’in yönetmeni Serdar Akar ve yaratıcısı Hüseyin Apaydın, Vigor Kültür Sanat’ın kurucusu Serdar Akkaya’nın yapımcılığını üstlendiği proje için şimdiden çalışmalara başladı.

Melike İlgün’ün senaryosunu yazdığı ve ismi açıklanmayan gençlik dizisinin konusu, voleybol ve voleybol sporcularının etrafında işlenecek. Dizinin başrol ve ana castında rol alacak ünlü oyuncular için çalışmalara başlanılan projenin, hangi kanalda yayınlanacağının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.