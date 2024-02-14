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MHP Keşan Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Serdar Duman açıklamada bulundu. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Genel merkezi tarafından MHP Keşan Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ve çalışmalara başlayarak ziyaretler gerçekleştiren Serdar Duman Keşan’da ittifak sağlanmasının ardından açıklamada bulundu.

Duman’ın açıklaması şöyle; “Genel Merkezlerimiz ve İl Başkanlıklarımızın yapmış oldukları iştişareler sonucunda Keşan Cumhur ittifakı çatısı altında birleşme kararı almıştır. Milliyetçi hareketin bir neferi olarak bugüne kadar verilen her görevde kimse yoksa biz varız anlayışıyla ülküme ve teşkilatıma hizmet ettiğim gibi, şahsi menfaat ve hırslarımız yerine Keşanımız için en hayırlısını yapmak insanlarımıza en güzel hizmeti tesis edebilmek adına her türlü fedakarlığı göstermeye, elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız.

Mevki makam sevdalısı değil Keşan sevdalısıyız.. "Ayrılmadan, ayrışmadan.. Birliğimizin gücüyle"”