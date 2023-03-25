Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la önemli bir işbirliğine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Sesini ve yorumculuğunu çok beğendiği Mehmet Çevik'e en sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi emanet eden Serdar Ortaç, eserin klibinde de genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Selim Akar’ın üstlendiği klip için Beykoz Kundura Fabrikası Platoları’nda büyük bir prodüksiyon hazırlandı.

20 YILLIK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

Klip çekimlerinde Serdar Ortaç’la birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Çevik, ünlü sanatçıdan şarkıyı almanın çok ta kolay olmadığını itiraf etti. Çevik, “Bilsem Ki’yi 19 yıldır sahnede hep okuyorum. Ama eseri Serdar abiden istediğimde kariyerindeki iki önemli şarkının ‘Bilsem Ki’ ile ‘Padişah’ olduğunu söyleyerek önce çok ta sıcak bakmadı. Ama eşimle birlikte o kadar ısrar ettik ki sonunda şarkıyı bana emanet etti ve bugün birlikte buradayız. Herşey bir yana bu benim 20 yıllık hayalimdi” dedi.

ÖLMEKTEN KORKMUYORUM…

Mehmet Çevik’in şarkısını çok başarılı yorumladığını söyleyen Serdar Ortaç ise yaklaşık 10 gün önce kardeşini kaybetmenin acısını yüreğine gömüp klipte rol aldı. Yaşadığı acılı süreci de basın mensuplarıyla paylaşan Ortaç, “Mehmet bu projeyi 2 yıl bekledi ve benim için 6 kez erteledi. Ben hiç unutmam babam öldüğünde ertesi gün Adana’da konser verdim. Şimdi kardeşimi kaybettim, 10 günü geçti. Ama hayat böyle. Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Ama içimde tutarım. Ben de gideceğim. Hepimiz gideceğiz. Ölmekten korkmuyorum. Bugün gitsem mutlu giderim...” diye konuştu.