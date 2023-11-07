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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin evsel atık sularını uzun yıllar boyunca güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik atık su hat imalatını aralıksız şekilde sürdürüyor. Çalışmalarda hattın yüzde 48’lik kısmı tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı yatırımları kapsamında Sakarya’nın güçlü altyapısını dev projelerle genişletmeye devam ediyor.

Kazımpaşa bölgesinde başlatılan ve bölgedeki birçok mahalleye hizmet edecek 17 bin 500 metrelik atık su hat imalatında çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor. Ana güzergahta trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve bölge esnafı ile halkının mağdur olmaması için kademeli şekilde yürütülen çalışmaların 10 bin 300 metrelik kısmı yani %48’i tamamlandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Her zaman önceliğimiz olan çevre ve su kaynaklarının korunması konusundan taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evsel atık suların doğaya karışmaması ve son teknoloji imkanlarına sahip tesislerimizde arıtıldıktan sonra yeniden doğaya deşarj edilmesi için Kazımpaşa bölgemize hizmet verecek 17 bin 500 metre uzunluğunda hat kazandıracağız.10 bin 300 metrelik kısmını tamamladığımız projemizi vatandaşların hizmetine en kısa sürede sunmak için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız şekilde yürütüyor” ifadeleri kullanıldı.