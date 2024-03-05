Büyükşehir Belediyesi, Serdivan’ın kalbinde bulunan tüm ana caddelerin ortasındaki kavşağa şelale motifli aydınlatma uygulamasıyla bölgeye yakışır bir görsellik kattı.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, yaptığı dokunuşlarla şehrin özellikle merkezi noktalarını görsel olarak zenginleştiriyor. Her gün binlerce aracın ve vatandaşın kullandığı güzergahlar yapılan aydınlatma uygulamaları ve peyzaj dokunuşlarıyla güzelleşiyor. Bu çalışmaların son örneği ise Serdivan’ın kalbinde gerçekleştirildi.

SERDİVAN’IN TAM ORTASI

2. Cadde, Bağlar Caddesi, Kenan Sofuoğlu Caddesi ve Medeniyet Bulvarı’nın tam ortasında yer alan kavşağa şelale motifli bir led aydınlatma uygulaması yapıldı. Kavşağın tam ortasında, peyzaj uygulamalarının içine yapılan bu aydınlatma bölgeye ‘ışık’ kattı.

YEPYENİ BİR GÖRSELLİK

Büyük bir görsellik oluşturan aydınlatma gören vatandaşların da beğenisini kazandı. YOLBAK Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aydınlatma çalışmasını tamamlayarak peyzaj sürecine başladı. Kavşak, yapılan yeni peyzaj mimarisi ve aydınlatmayla yepyeni bir yüze kavuşacak.

“Daha güzel bir Sakarya için”

Yapılan açıklamada, “Hız kesmeden Sakarya’mızın estetik görünümü ve eksiksiz hizmetleri için çalışıyor, bu cennet şehrin her noktasına dokunuyoruz. Yaptığımız estetik mimari uygulamalar şehrin özellikle merkezi bölgelerinde farklı bir estetik oluşturuyor. Serdivan Bağlar Bölgesinde yapılan aydınlatma uygulamasının benzer izlerini Sakarya’nın dört bir yanında göreceğiz” denildi.