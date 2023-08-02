İstinye Üniversitesi (İSÜ) Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Hiçdönmez tıp dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Moğolistan'da ilk kez gerçekleştirilen cerrahi operasyonlarla, çocuklarda serebral palsi (beyin felci) sonrasında görülen spastisite tedavisinde önemli bir adım atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Liv Vadi İstanbul Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı hekimlerinden ve İstinye Üniversitesi (İSÜ) Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Hiçdönmez, Moğolistan Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Moğolistan’a giderek burada, çocuklarda serebral palsi (beyin felci) sonrasında görülen spastisite tedavisinde önemli bir adım atılmasına öncülük etti.

Moğolistan'da ilk kez gerçekleştirilen bu operasyonlarda Prof. Dr. Hiçdönmez, 'Üçüncü Devlet Hastanesi'nde 3-8 yaş arasındaki beş Moğol çocuğa Selektif Dorsal Rizotomi (SDR) ameliyatı yaptı. Bu operasyonlarla, aşırı kasılan kas grupları belirlenerek dorsal duyu sinirleri belirli oranlarda kesilerek, yeterli ve önemli bir gevşeme sağlandı.

Ameliyat sonrasında her hastaya yoğun fizyoterapi uygulandı ve altı ay sonra gerçekleştirilen ikinci ziyarette çocukların daha iyi durumda olduğu görüldü.

Spastisite ve serebral palsi, selektif dorsal rizotomi girişimleri uzmanı olan Prof. Dr. Hiçdönmez, Moğol meslektaşlarıyla yapılan iş birliği sayesinde hastaların tedavilerinin sürdüğünü ve gelecekte daha iyi sonuçlar elde edilmesini umduklarını söyledi.

Ülkeler arasındaki bu tür iş birliklerinin önemine değinen Prof. Dr. Hiçdönmez, "Pediatrik Nöroşirürji birimi olarak bir hafta boyunca başkent Ulanbator’un Üçüncü Devlet Hastanesinde beş adet Moğol çocuğa CP sonrası spastisite tanısıyla Selektif Dorsal Rizotomi (SDR) ameliyatı gerçekleştirdik. Bunlar Moğolistan’da bu konuda yapılan ilk girişimlerdi. Çocuklarda serebral palsi tedavisine yönelik bu öncü adımla tıp dünyasında önemli bir başarıya imza attık. Ülkeler arasındaki bu tür iyi niyetli girişimlerin, çocukların hayat kalitesini artırmak ve spastisite ile mücadele etmek için yeni bir umut oluşturmasını bekliyorum" dedi.