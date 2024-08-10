Profesyonel Turist Rehberi ve Yazar Serhan Güngör ile ‘Türkiye Tarihine Türkiye Sınırları Dışından Bakış’ adlı söyleşi 19 Ağustos Pazartesi günü Meryem Ana Kilisesi’nde yapılacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla gerçekleştirdiği etkinlikler sürüyor. Büyük ilgi gören kültürel ve sportif etkinlikler çerçevesinde, 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü Profesyonel Turist Rehberi ve Yazar Serhan Güngör ile ‘Türkiye Tarihine Türkiye Sınırları Dışından Bakış’ adlı söyleşi gerçekleştirilecek.

"GEZGİNGÖZ Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi" kitabının yazarı olan Güngör’ü okurları ile buluşturacak olan söyleşi Meryem Ana Kilisesi’nde yapılacak ve saat 20.30’da başlayacak.

‘SERHAN GÜNGÖR KİMDİR?’

30 yıla yakın rehberlik kariyerinde Türk gezginlerle yaptığı yurtdışı turlarında ve kendi seyahatlerinde, Türkiye tarihi ve Anadolu kültürüne dair izler arayan Serhan Güngör, adım attığı her ülkenin tarihini keşfederken burada kenarda-köşede kalmış, unutulmaya yüz tutmuş veya hiç bilinmeyen Türk-Osmanlı izlerini sürüyor.

Anadolu'nun eski çağlardan bugüne uzanan tarihinin Türkiye dışında bulunan izleri ve insan öyküleriyle yolculuğa çıkılan ülkelerin şehir, müze ve mekânları arasında bir bağ kuran Güngör, batıdan doğuya, kuzeyden güneye Türkiye'nin yakın ve uzak çevresini bir araya getiriyor.