Daha önce pek çok film ve reklam filmi yönetmenliğini yapan son zamanlarda da yapımcılığa yönelen Serkan Tuğcu, yeni bir projenin startını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yaz Hatay’da çekilen ve önceki sezonlarda ulusal kanallarda yayınlanan Operasyon isimli yarışma programının yapımcılığını üstlenen Serkan Tuğcu, yine bir yarışma formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada fenomen olan 5 erkek ve 5 kadın yarışmacının kıyasıya yarışacağı ve kazanan yarışmacının 1.000.000 TL alacağı sıra dışı yarışma programı FENOMEN EVİ’nin yapımcılığını yapacak olan Tuğcu; yarışma başvurularına talebin fazla olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaz aylarında çekimlerine başlanacak olan proje eylül ayından itibaren dijital platformlarda yayın hayatına başlayacak.

Sunucu ve popüler yarışmacıların isimleri ise sır gibi saklanıyor.