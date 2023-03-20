Türkiye’nin önde gelen sermaye piyasası kuruluşlarından A1 Capital, Borsa İstanbul’a kayıtlı genç ve kadın yatırımcı sayısının 2023 yılında artan bir ivmeyle devam edeceğini belirtiyor.İSTANBUL (İGFA) -Sermaye piyasalarına yatırım yapanların sayısı son yıllarda büyük bir artış gösterirken, yükselen ivmenin en dikkat çekici noktası genç ve kadın girişimci sayısındaki artış oldu.

Kadın ve genç yatırımcı sayısının artışında ivme yukarı yönde seyrediyor.

Yatırımcılarının yüzde 30’u kadınlardan oluşan sermaye piyasası kuruluşlarında A1 Capital, teknolojik altyapısı üzerinden sunduğu kolaylıklarla bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

Borsa İstanbul’un bu yıl yeni yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Geçtiğimiz yıl borsamıza yeni gelen 1 milyon 426 bin 133 yatırımcının 433 bin 58’i yani yüzde 30,4’ü 20-29 yaş aralığında oldukça genç bir kesim. A1 Capital olarak biz de yeni yatırımcılara en kolay ve anlaşılır hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Genç oranı giderek artan yatırımcılarımızın yüzde 70’i erkeklerden, yüzde 30’u ise kadınlardan oluşuyor. 2023 yılında daha çok kadın ve genç yatırımcının ilgisini çekmeyi bekliyoruz" dedi.