Kariyerinde birçok ödüle layık görülmüş birden fazla meslekte başarı ile ilerleyen Yazar, Danışman, Avukat Serra Taşköprü çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. İSTANBUL (İGFA) - Antisistemik Akım öncüsü olan Taşköprü kara mizahı kullanarak kapitalist sistemin olumsuz eleştirilerini yaparak toplumu ters köşe yapmaktadır. İfade özgürlüğüne inanan Taşköprü, sayfasındaki hakaretleri ve tacizleri gönderilerinde ele alarak toplum kurallarına aykırı içerik üretmektedir. Yasa yani kanun insanı değil hukuk insanıyım diyen Taşköprü, aşkı yasak sayan ve sevgiye ket vuran, duygulara ve düşüncelere yer vermeyip insanları otomatik birer makine gibi gören ve yaşatan tamamen haz odaklı yani dürtüselliği pompalayan, insanları birer cansız varlığa dönüştüren sistemi tiye alarak ironi ve hiciv yapmak koşuluyla sıradışı bir şekilde klasik avukat profilinin dışında kendini oyunculuk yeteneğiyle binbir surat haliyle özellikle mimiklerini kullanarak göstermektedir. Serra Taşköprü, Sosyal medyada içerik üreticisi olarak yaptığı paylaşımlarla trendlere girdi.

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