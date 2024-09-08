Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü, kentte düzenlenen konserle kutlandı. Sertab Erener, seslendirdiği şarkılarla zeytinin başkenti Akhisar’da düzenlenen konserde kurtuluş günü kutlamalarının coşkusunu katladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtuluş günleri nedeniyle kentin 17 ilçesinde düzenlenen konserler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı olan 6 Eylül’de, kentte muhteşem bir konser düzenlendi. Pop müziğin usta isimlerinden Sertab Erener, Gölet’te gerçekleştirilen konserde seslendirdiği şarkılarla binlerce Akhisarlıyı coşturdu. Zeytinin başkentinde gerçekleştirilen konsere Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve binlerce Akhisarlı katıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, sanatçıya hediye olarak zeytin fidanı ve mesir macunu takdim etti. Ayrıca, Başkan Dutlulu ve Genel Sekreter Deste sahnede konuşma yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, kurtuluş günlerinin coşkusunu zirveye çıkartan konserde Akhisarlılara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in selamlarını iletti. Deste, “Çok değerli Akhisarlı hemşerilerim hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sizlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in de selamlarını iletiyorum. Bugün Akhisar’ın özgürlüğe kavuşmasının 102’nci yıldönümünde bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşıyorum. 30 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’la vatan topraklarımız işgalden temizlenmiş, 6 Eylül 1922’de de kahraman ordumuz Akhisar’ımıza ulaşarak ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı hepimize kutlu olsun. Bu toprakları bize emanet eden başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaz üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.