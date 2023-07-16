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Başkan Sezer, oyunun ardından başarılı bir oyun sahneleyen tiyatro ekibine ve oyuna ilgi gösteren hemşehrilerine teşekkür etti.

Salondaki yerini alan Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tiyatro oyununu hemşehrileri ile birlikte izledi.

“Kocaeli’nin Çanakkale’si Servetiye Cephesi Destanı” adlı oyunda; Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de işgal kuvvetlerine karşı direnişin ilk başladığı cephe olan Servetiye’deki destansı mücadele anlatıldı.

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