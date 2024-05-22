Düzce'de yakalaması bulunan okul servisi sürücüsü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce'de yakalaması olan okul servisi sürücüsü sivil polisleri görünce polisin dur ihtatına uymayıp aracındaki öğrencilerle birlikte kaçmaya başladı.

Çıkmaz sokağa girince kaçamayacağını anlayan sürücü araçtan inip yaya kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre kaçan İ.A. Polislerin çabasıyla yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve polis tarafından aranan İ.A. Yakalanmasının ardından işlemleri yapılmak üzere Çatana polis merkezine götürüldü.

İ.A.'ın yetersiz ehliyet ve diğer eksik evraklarından dolayı toplamda 17 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Öte yandan serviste bulunan öğrenciler başka bir servis aracıyla ve olay yerine gelen öğrenci velileri tarafından alındı.