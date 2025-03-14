Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Edirne Şube Başkanı Filiz Çakar, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yaptığı açıklamada, sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekerek, sağlık emekçilerinin ve halkın hakları için mücadele edeceklerini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Edirne Şube Başkanı Filiz Çakar, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yaptığı açıklamada, sağlık sistemindeki sorunları gündeme getirerek, adaletli bir sağlık sistemi için mücadeleyi büyüteceklerini belirtti. Çakar, sağlık hizmetlerinin metalaştırıldığını, hastaların müşteri olarak görüldüğünü ve sağlık bütçesinin özel hastanelere ve sermayeye aktarıldığını ifade etti. Sağlık kurumlarının şirketleşmesine ve halkın sağlığının ticari bir meta hâline getirilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Sağlık emekçilerinin güvencesiz çalışma koşulları ve performans baskısı altında ezildiğini belirten Çakar, sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığını ve etkili bir "Sağlıkta Şiddet Yasası" çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Emekçiler, 14 Mart’ta hizmet üretmeyerek alanlarda seslerini duyurmaya devam edeceklerini belirterek, "Başka bir sağlık sistemi mümkün" diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ACİL TALEPLERİ

Sağlık emekçileri, sorunlarını ve taleplerini şu başlıklar altında sıraladı:

Temel ücretler yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmeli ve emekliliğe yansıtılmalı.

Sağlık çalışanlarının vergi yükü azaltılmalı, vergi dilimi %10’da sabitlenmeli.

Sağlıkta taşeron sistemine ve güvencesiz çalışmaya son verilmeli.

Özel hastanelere teşvikler kaldırılmalı, kamu hastanelerine kaynak aktarılmalı.

Gece vardiyası ücretleri %100 artırılmalı, nöbet ücretleri en az iki katına çıkarılmalı.

Sağlık çalışanlarının çocukları için her iş yerine kreş açılmalı.

Hastanelerde yöneticiler, çalışanların oylarıyla belirlenmeli