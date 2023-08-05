Kocaeli Büyükşehir’in Sevdamız Kocaeli mobil uygulamasının temmuz ayında dereceye giren amatör fotoğrafçıları belli oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin fotoğraf hafızasını oluşturacak Sevdamız Kocaeli mobil uygulamasında temmuz ayında dereceye giren fotoğraflarlar sahiplerine ödül kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin en güzel fotoğraflarını ben çekerim diyenler için yeni bir uygulama temmuz ayında hayata geçti. Hizmete sunulan Sevdamız Kocaeli uygulaması herkese açık, etkileşimli ve fotoğraf esaslı, Kocaeli’ye özel bir fotoğraf platformu oldu. Temmuz ayı içerisinde uygulamaya fotoğraf yükleyerek ve beğeni alıp en çok puanı toplayan 5 kişi ayın hediyelerinin de sahibi oldu.

TEMMUZ AYINDA 486.770 GÖRÜNTÜLEME

Hizmete sunulan Sevdamız Kocaeli uygulamasında fotoğraf severler kendi çektikleri şehir, doğa, turizm, sanat, kültür, tarih, yaşam gibi içerikli fotoğrafları paylaşarak halkın beğenisine sunuyor. Fotoğraf tutkunları için temmuz ayı içerisinde hizmete sunulan Sevdamız Kocaeli platformunun ilk ödülleri sahiplerini buldu. Temmuz ayında Platforma üye olan 680 kişi tarafından yüklenilen 2.742 fotoğraf 486.770 görüntülenme arasında en beğenilerek en çok puan toplayan 5 kişi ödüllerini aldı.

KAZANANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Platformda temmuz ayında Berna Kandaz 7 bin 200 puan toplayarak birinciliğe hak kazanırken, Buket Bilgen Kandemir 4 bin 300 puan ile ikinci, Ecrin Ulu 3 bin 300 puanla üçüncü, Nazlı Çalkaya 3 bin puan alarak dördüncü, Tuncay Kurt ise 2 bin 500 puan alarak beşinci oldu. Yarışmada birinciye akıllı telefon yazıcı, ikinciye dijital fotoğraf çerçevesi, üçüncüye selfi çubuğu ve tripod, dördüncüye mobil gimbal, beşinciye telefon teleskobu ve dürbün hediye edildi.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN

Platforma üye olan Tuncay Kurt, “30 yaşındayım. Doğduğumdan beri İzmit'te yaşıyorum. Sevdamız Kocaeli Platformunun, sosyal medyada ve tramvayda duyurusunu gördüm daha sonra fotoğraf tutkumla hemen üye oldum fotoğraflarımı yükledim ve ay sonunda topladığım puanlarla beşincilik ödülünü kazandım mutluyum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir platformu fotoğraf severlere açması çok iyi oldu. Fotoğrafa ilgi duyan herkesin, şehrimizi merak edene tanıtacak, turizmine katkı sağlayacak fotoğraflarıyla platforma katılmasını öneriyorum. Bu imkanı sağladıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

‘’BELEDİYENİN SAYFASINDA GÖRDÜM’’

Üçüncü olarak hediyesini alan Ecrin Ulu da duygularını paylaştı. Ulu, “Sevdamız Kocaeli Platformu'nu Kocaeli Belediyesi'nin Instagram hesabından gördüm. Fotoğraf yüklemek için girdim. Keyifli güzel bir uygulama... Çok güzel fotoğraflar var. Gerçekten çok beğendim emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“BU PLATFORMDA KOCAELİ’Yİ KEŞFETTİM”

İkincilik ödülünü alan Buket Bilgen Kandemir, ‘’Ben aslında Kocaeli'de yaşamıyordum ama Kocaeli'de yaşar oldum. Bir yerden sonra daha çok Gebze'ye gidip gelirken fotoğraflar çekmiştim. Sosyal medyada Sevdamız Kocaeli'yi görünce çektiğim fotoğrafları paylaşmak istedim. Bu platform Kocaeli'nin hiç bilmediğim yerlerini keşfetmeme sebep oldu. Mesela hafta sonu sırf o platformda gördüğüm bir yere doğa yürüyüşü yapmaya gittim. Kocaeli fotoğraf camiasına da faydalı olacağına inanıyorum. Büyükşehir de ayrıca çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir uygulamayı için geliştirdiği için” ifadesini kullandı.

SEN DE PAYLAŞ, KOCAELİ’Yİ KEŞFET

Platforma üye olanlar tarafından yüklenilen bütün fotoğraflar Instagram, Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında tek tıkla paylaşılabiliyor. Yalnızca Kocaeli’de çekilen fotoğraflardan oluşan platform; profesyonel ya da amatör fotoğrafçıları, yerli turistleri ve tüm Kocaelilileri etkileyici Kocaeli fotoğraflarıyla bir araya getiren etkileşimli bir web platformu oldu. Fotoğraf tutkunları çektikleri Kocaeli fotoğraflarını platforma yüklüyor böylelikle hem fotoğraflarını diğer insanların beğenisine sunuyor hem de birbirinden güzel Kocaeli fotoğraflarını keşfedebiliyor. Bu arada sende Kocaeli’yi paylaşarak Kocaeli’yi keşfedebilirsin.

PUANLARI TOPLA, HEDİYELER KAZAN

Kocaeli’yi fotoğraflamayı seven herkes platformu takip edebilir, Kocaeli fotoğraflarını Sevdamız Kocaeli Fotoğraf Platformu’na yükleyerek ve diğer kullanıcıların fotoğraflarını beğenip paylaşarak puan toplayabilir, “Kürsü”ye çıkabilir. Her ay ilk beşe giren üyeler için hazırlanan sürpriz hediyelerden birini kazanabilir.

HEMEN ÜCRETSİZ İNDİR

www.sevdamizkocaeli.com platformuna kayıt olmadan, paylaşılan fotoğrafları herkes görüntüleyebilir. Platformda yapılmak istenen her türlü eylem için (fotoğraf yükleme, beğenme, takip etme vs.) ise kayıt olmak zorunlu. Sevdamız Kocaeli uygulaması, App Store ve Google Play'de Kocaeli ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.