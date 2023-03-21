Osmangazi Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kente gelen depremzedelerin kıyafet ve günlük ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Sevgi Mağazası’nda aynı zamanda depremin oluşturduğu travmanın etkilerini azaltmak amacıyla uzmanlar gözetiminde psikososyal destek de veriyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda imkanlarını seferber eden ve deprem bölgesinde prefabrik kent kurma çalışmalarını hızla sürdüren Osmangazi Belediyesi, Bursa’ya gelen depremzede vatandaşların da yaralarını sarabilmek için büyük gayret gösteriyor.

AFAD tarafından verilen depremzede belgesi ile mağazaya gelen vatandaşlar, giyimden hijyen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını bu mağazadan karşılıyor. Bursa’da depremzedelere eşya yardımı noktasında şu anda tek merkez konumunda olan Sevgi Mağazası, kıyafetten ayakkabıya, battaniyeden oyuncağa kadar birçok ürün deprem mağdurlarıyla buluşturuyor. Hayırsever vatandaşların da kıyafet desteğinde bulunduğu Sevgi Mağazası’nda sadece birinci el kıyafetler yer alıyor. Depremzedelerin mağaza konforunda ihtiyaçlarını karşılayabildiği mağazada bugüne kadar 6 bin 640 kişilik kıyafet yardımında bulunuldu. Kıyafetin yanı sıra yüzlerce erzak, hijyen malzemesi, battaniye, bebek maması ve bezi, ısıtıcı, halı, oyuncak, mutfak ve ev eşyası deprem mağduru vatandaşlara teslim edildi.

DÜNDAR: “DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZIN HER ANLAMDA YANINDAYIZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma, enkaz kaldırma, ihtiyaç yardımı ve prefabrik kent kurma çalışmalarının yanı sıra Bursa’ya yerleşen deprem mağduru vatandaşlara da kucak açtıklarını belirterek, “Osmangazi Belediyesi olarak deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların yanı sıra şehrimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın da her anlamda yanında olmaya çalışıyoruz. Soğanlı Kültür Merkezi’nde oluşturduğumuz Sevgi Mağazamızdan, bugüne kadar 10 binden fazla vatandaşımız faydalandı. Depremzede vatandaşlarımız günlük ihtiyaçlarının yanı sıra, uzman personelimiz gözetiminde psikososyal destek hizmeti alıyor. Tarihin gördüğü en büyük afetlerden birini yaşadık ama bu sıkıntıları hep birlikte dayanışma ve paylaşma ruhuyla atlatacağız.” dedi. Başkan Dündar, Sevgi Mağazası’nın Ramazan Ayı boyunca da depremzede vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.