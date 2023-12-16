Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edirne İpsala’nın Hacıköy ile Pazardere arasında bulunan tahmini 3 km’lik yolun Edirne İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne'ye bağlı İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar ile birlikte Hacıköy’e, giderek yolda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Hacıköy muhtarı Cevdet Kurt ile Pazardere köyü muhtarı Şakir Balcı tarafından karşılanan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, kahveleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sevgili, Hacıköy-Pazardere arasındaki sıcak asfalt yol çalışmasını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldı.

Hacıköy ile Pazardere arasındaki yolun bir iki gün içinde tamamlanması bekleniyor.