Love bombing, bir ilişkinin başlangıcında kişinin aşırı derecede ilgi ve sevgi göstererek karşı tarafa kendini çok iyi hissettirmesi olarak tanımlanmakta olsa da bu durum genellikle manipülasyon amacıyla kullanılıyor ve sonradan etkisini azaltabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Love bombing, bir ilişkinin başlangıcında kişinin aşırı derecede ilgi ve sevgi göstererek karşı tarafa kendini çok iyi hissettirmesi olarak tanımlanıyor. Bu taktik, genellikle manipülatif bir şekilde kullanılıyor ve karşı tarafta güven oluşturarak kişiyi kontrol altına alma amacını taşıyor.

SEVGİLİNİZ SİZE GERÇEKLİĞİ SORGULATIYOR MU?

Sevgi bombardımanı yaşayan kişi, sevgilisinin ya da flörtünün gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle gerçekliği sorgulayabiliyor. Kişi, gerçekten yoğun ilgi ve sevgiyi yaşarken bunun sınırlarının ne olduğunu anlamayabiliyor. Manipülatif bir ilişkide diğer tarafın gerçek niyetlerini görmek zor olabiliyor.

LOVE BOMBİNG YAPAN SEVGİLİ NASIL ANLAŞILIR?

Psikologlar, love bombing’e maruz kalıp kalmadığını anlamak için partnerin davranışlarını dikkatlice gözlemlemek gerektiğini söylüyor. Uzmanlar, ‘İlişkide karşı taraf, sürekli olarak kişinin isteklerine uygun davranışlar sergiliyor ve kendi isteklerini ikinci plana atıyorsa, bu durum manipülatif bir ilişki belirtisi olabilir.’ diyor.

TEK KİŞİLİK İLİŞKİ YAŞAMAYIN!

Sağlıklı bir ilişkide her iki tarafında eşit derecede paylaşımda bulunması gerektiğini vurgulayan Psikologlar, “Sevgiliniz sürekli olarak sizin hayatınıza müdahale ediyor ya da sizinleilgili kararları tek başına almak istiyorsa bu da sağlıklı bir ilişki değildir.” diyor.

Sevgi bombardımanının sınırlarını anlamak için dikkatli olmak ve partnerin davranışlarını objektif şekilde değerlendirmenin öneminin altını çizen Uzman Psikologlar, manipülasyon belirtileri fark edildiğinde ise bir uzmandan destek almanın faydalı olacağını dile getiriyor.