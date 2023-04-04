Kocaeli’de 18 yaşındaki Sude Akarsu’nun, sevgilisinin evinde silahla başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, tutuklu erkek arkadaşın, silahı dolu ve çekili vaziyette salonda bulundurması sebebiyle taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Topçular Mahallesi Hilal Sokak’ta 5 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Sude Akarsu (18) bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı Onur Ö.’nün (29) evinde silahla başından vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetmişti. Sude’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan Onur Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Davanın ilk duruşmasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Onur Ö.’nün başka suçtan tutukluluğu devam ediyor.

Çaresizlik içinde hareket ederek yaşamına son verdi

Hakkında "Ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılan sanık Onur Ö.’nün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve Sude Akarsu’nun ailesi katıldı. SEGBİS sisteminde yaşanan yoğunluk sebebiyle Onur Ö. ile bağlantı sağlanamadı. Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaasında, Sude Akarsu’nun çaresizlik içinde hareket ederek, yaşamına son verdiğini ifade edildi. Mütalaada, sanık Onur Ö.’nün silahı dolu ve çekili vaziyette salonda bulundurması sebebiyle taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca mütalaada, Onur Ö.’ye ruhsatsız silah bulundurma suçundan da ceza verilmesi istendi.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.