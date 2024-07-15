62.inci Bursa festivali kapsamında Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan ünlü şarkıcı Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası kulakların pasını sildi.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -

62.inci Bursa festivali kapsamında KültürPark Açık Hava Tiyatrosu'nda senfonik bir konser veren Şevval Sam ve Pera Flarmoni orkestrası Bursalılara dolu dolu bir gece yaşattı.

Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, elli kişiden oluşan Pera Filarmoni Orkestrası’nın eşlik ettiği konserde Şevval Sam; Akdeniz’den Karadeniz’e, tangolardan, Türk valslerine uzanan, farklı dillerdeki ortak ve zamansız şarkılarla, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Herkesin gerçek aşkı aradığı bir dönemde “Aşkı Bulacaksın” konseptiyle, konseri adeta bir dilek gecesine dönüştüren Şevval Sam, gerek sesi gerekse sahne performansıyla sevenlerinden tam not aldı.

Konseri için çok özel bir repertuar hazırlayan Şevval Sam, sevilen şarkılarının yanı sıra Gigi Lamoroso, Aşkı Bulacaksın ve Ola Se Thimizoun (Olmasa Mektubun) adlı eserlerin de aralarında bulunduğu ve farklı kültürlerle ortak aşk şarkılarından oluşan muhteşem bir repertuvarla Bursada müzik ziyafeti sundu.

Konser sonunda Bursalılar Şevval Sam’ı ve Pera Filarmoni Orkestrasını uzun süre ayakta alkışladılar.