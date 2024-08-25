Adana’nın incisi Seyhan Nehri üzerinde yapımı devam eden hızlı tren köprüsü nedeniyle, nehir yatağına bir süredir DSİ tarafından su verilemiyor. Bu nedenle oluşan görüntü kirliliği bazı ulusal medya kuruluşlarında haber konusu oldu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuyla ilgili Seyhan Nehri kenarında yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya çıkan olumsuz görüntülerle bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Seyhan Nehri Adana’nın en önemli değerlerinden bir tanesi ve görsel açıdan da, bölge tarımına yönelik sulama açısından da olağanüstü önemli bir kıymetimiz. Seyhan Nehri’nin üzerinde hızlı tren köprü inşaatı devam ettiği için aylardır su kesik. Nehir yatağına su verilmemesi nedeniyle hem görsel açıdan çok olumsuz bir tablo oluşuyor hem de bataklığa dönüşüyor. Köprü inşaatını yapan firmaya çağrım; köprü bacaklarının bir an önce bitirilmesi ve DSİ’nin Seyhan nehri yatağına yeniden su vermesini sağlamaları yönünde. Böylece Adana için vazgeçilmez olan harika Seyhan nehri görüntüsüne yeniden kavuşalım.”

SEYHAN NEHRİ İLE İLGİLİ KONTROL DSİ’DE

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Bazı ulusal basın kuruluşlarına yansıyan Seyhan Nehri yatağının susuz, kuru ve olumsuz görüntüsü, Hızlı Tren Köprüsü inşaatından kaynaklı suyun kesilmesi nedeniyle oluştu. Köprü inşaatını yapan firmaya, çalışmalarını hızlıca bitirmeleri ve DSİ’nin nehir yatağına suyu yeniden vermelerini sağlamaları konusunda çağrı yaptık. Çünkü DSİ nehir yatağında çalışma varken suyu bırakamaz. Yine de DSİ’den rica ettik ve suyu yeniden verene kadar nehir yatağının olabildiğince temiz kalması ve kötü görüntünün ortadan kaldırılması konusunda harekete geçmeleri için ricada bulundum. Bunun gereğini yerine getireceklerine inanıyorum. Seyhan Nehir yatağıyla ilgili kontrol tamamen DSİ’de ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin burada çalışma yapma imkanı yok.”