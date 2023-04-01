Balıkesir’in Manyas ilçesinde seyir halindeki kamyon bir anda yandı.

Olay Manyas’a 12 km. uzaklıkta ki kırsal Kalfa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir’den odun yüklemek için 10 VZ 513 plakalı kamyonu ile Manyas’ın dağ mahallelerinden kırsal Kalfa’ya gelen İlyas Taylan kamyonunu yükledikten sonra geri dönerken aracının ön kısmından dumanlar çıkması üzerine itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, aracın ön kısmının kullanılamaz hale geldiği açıklanırken, itfaiyenin müdahalesi ile kasadaki odunların yangından etkilenmediği belirtildi.