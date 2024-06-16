Kocaeli Büyükşehir, Kandıra’nın Seyrek Plajında bakım ve onarım çalışmaları yaparak tatilciler için hazır hale getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl fırtınadan olumsuz etkilenen Seyrek Plajı’nda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajları arasında yer alan Seyrek Plajı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarla yaza hazır hale getirildi. Ekipler, lavaboların tamiratından, ahşap yapıların tamamının boyanmasına kadar tüm plajda kapsamlı bir bakım ve onarım yaptı.

KUMSAL ÇAPALANDI, TEMİZLİĞİ YAPILDI

Çalışmalar kapsamında 6,500 metrekarelik kumsal çapalanarak kumun temizliği ve havalandırılması tamamlandı. Aynı zamanda 500 metrekarelik yeni kum takviyesi yapıldı. Tuvalet binasının tadilatı yapılarak tüm eksiklikler giderilirken 1000 metrekare baskı beton yeniden imal edildi. 550 metrekare betonun boya ve cilalanması tamamlanan çalışmalar kapsamında ahşap yapıların tamamının boyanması da yapıldı.