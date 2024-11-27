SEKA Halk Kütüphanesi’nde “Şiir ve Şahsiyet: Sezai Karakoç’un Dünyasına Yolculuk” anma gecesi düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Sezai Karakoç’u anmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı SEKA Halk Kütüphanesi tarafından “Şiir ve Şahsiyet: Sezai Karakoç’un Dünyasına Yolculuk” başlığıyla gerçekleştirilen anma programında, şair Sezai Karakoç'un edebi mirası ve diriliş ülküsü üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan şairler Zeynep Arkan ve Harun Yakarer, Sezai Karakoç’un şiir anlayışını, toplumsal ve bireysel temalarla nasıl harmanladığını ve edebiyat dünyasında nasıl bir iz bıraktığını usta şairin şiirleri üzerinden katılımcılara aktardı.

Program sonunda katılımcılara Sezai Karakoç’un “Şahdamar, Körfez, Sesler” kitabı hediye edilerek, bu anlamlı programın hafızalarda unutulmaz bir anıya dönüşmesi sağlandı.