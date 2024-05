Herkes Duysun TV'de Mehmet Ali Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Spor Panorama programına Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin konuk oldu..

M.Taha ÇELİKBAŞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Spor Panorama programında Bursaspor Basketbol'un hedefleri değerlendirilmeye devam ediyor.

Kadroyu değerlendiren Sezgin "İsim sponsorunun devam etmeyeceğini söyleyip sil baştan her şey geriye döndü. Menejer,hoca derken 11 günde her şeyi hallettik. Duraklama dönemine girdik, bir şeyler yanlış gittiğini düşündük. Serhan hocaya devr ettik görevi. Bursa'nın çocuğu Bursa'da doğdu, büyüdü. Herkese nasip olmaz doğduğu şehrin koçluğunu yapmak. Güzel transferler yaptık. Gelenler takıma çok güzel uyum sağladı. Taraftarın sevgilileri oldu.Deplasmanda ard arda galibiyetler aldık. Taraftarı daha da sahaya çektik. Fenerbahçe'de iki kere uzatmaya götürdük. Her şeyimizi sil baştan yaptığımız için tam hazır değildik. Play-off'tan döndük." dedi.

"BURSASPOR BASKETBOL YERLİ OYUNCULAR İÇİN CENNET"

"Bursaspor Basketbol yerli oyuncular için cennet. Eurolig'e 7 oyuncu gönderdik. Giden oyuncuların hiçbiri düşük performans yaşamadı. Hep yükseldiler. Kendini geliştirmek isteyen tüm oyucuların tecih sebebi olduğumuzu düşünüyoruz."

"İNFO YATIRIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İsim sponsorluğunun 1 yıllıktan fazla olmasının üstüne değinen Sezer Sezgin "Öncelikle sponsorlukların 1 yıllık olmasının tarafrı değilim. İNFO YATIRIM'a çok teşekkür ederim. İsim sponsorluğumuz yoktu onlar sponsor oldular. Bursaspor Basketbol camiası adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Uzun bir sponsorluk belirlemek istiyorum. Şu zamanda bizim isim sponsoru bulmak için uğraşmamamız gerekiyor. Daha başka şeylerle uğraşmamız gerekiyor. Umarım güzel bir isim sponsor olur." Dedi.

"ENES BAŞKAN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU"

Bursaspor'un kısa sürede Süper Lig'e çıkabileceğini söyleyen Sezgin "Yeni bir heyecan tabiiki. Enes Başkan yeni ve genç başkan. Kendileri 200 milyon TL verdi zaten. Elini taşın altına ciddi anlamda koydu. İsimlere baktım güçlü isimler var. Kolay şekilde Süper Lig yolu gözüküyor. Damarında şampiyonluk görmüş kan var. Bursa şehri bunu başarır bunu görüyorum. Bu sefer gelen isimde çok ciddi bir güç var geldiği gibi 200 Milyon gibi bir miktar var ve ayrıca yardım kampanyası ve bağış var bunlarla ciddi bir yol katedeceğiz." Dedi.