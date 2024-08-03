Sezonun ilk ayçiçeği ürünü Keşan Ticaret Borsası’nda (TB) dün gerçekleştirilen sembolik salon satışıyla Maltepe Köyü’nden Oğulcan Keskin’in ürettiği ayçiçeği kilosu 20 TL 20 kuruştan Gürşat Gıda Görken Gürşat tarafından satın alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 11.00’da başlayan salon satışına, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, bazı yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, Keşan İlçe Tarım Müdürü Göksel Bilgin, Keşan Tarım Kredi Müdürü Ahmet Yazıcıoğlu ve tüccarlar katıldı.

Satıştan önce bir konuşma yapan Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, şunları söyledi. “Sevgili üreticilerimiz, tüccarlarımız, değerli kurum başkanları ve basınımızın değerli temsilcileri, 2024 yılının ilk ayçiçeği salon satışına hepiniz hoş geldiniz. Bu hasadın ayçiçeği mevsimin önce üreticimizlere, sonra sanayicilerimize, zahireci arkadaşlarımıza ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah verimlerin ilk önce iyi olmasını diliyorum, ama bölgedeki yağışların çok düşük kalması sebebiyle verimin çok iyi olmayacağı gözüküyor. İnşallah bunu hükümetimiz fiyatlarla telafi eder diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum”

Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, da tüm katılımcılara teşekkür ederek, “İklim olarak zor bir süreçten geçiyoruz, sıcakların çok aşırı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ürün ekildiği günden hasada kadar, bölgemizde bazı bölgelere hiç yağmurun düşmediği bir mevsim yaşıyoruz. Bunun sonuçları elbette ki rekoltelere, kaliteye olumsuz yansımaları olacak. Ben de gerek Tarım Bakanlığımızın gerek cumhurbaşkanımızın bölgelere göre bu olumsuzlukları göz önüne alıp gerekirese iklim krizlerine de bu yıl ayçiçek ürününde ürün desteğinin her yıldan daha farklı bir şekilde yukarıya taşınarak üreticiye destek olunacağına inanıyorum. 2024 yılı ilk ürünü salonumuza geldi satışın ben hayırlı olmasını diliyorum. Ürün çıkaran değerli kardeşimiz İbrahim Keskin'e de bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum, kendisini tebrik ediyorum hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Yine aramızda bulunan Ziraat odası Başkanımız, Tarım Kredi müdürümüz, tüccarlarımız var ben basımımızdan bu yılla ilgili alımla ilgili kalite ile ilgili, verimle ilgili bu değerlendirmeleri yapıp basımımız da bunu üreticilerimizle paylaşırsa onlara bir ışık tutmuş oluruz tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Daha sonra söz alan Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen’de tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi. “Bu yıl bölge açısından ekim süreci 90 günden beri bölgemiz yağış almadı, alsa da çok olumsuz bitkileri etkileyecek bir yağış almadı. Hava sıcaklığının normallerinin üzerinde seyrettiği bir yaz geçiriyoruz, yani üretim açısından çiftçi açısından bazı sıkıntılar yaşadık. Ayçiçeğinde verim bölge açısından, Keşan bölgesi için söylüyorum pek iç açıcı değil. Yani gezdiğimiz, gördüğümüz alanlarda, verimlerimiz öncelikle Trakya'nın Kuzey kesimleri gibi geçen yıl yaşadığımız olayı biz bu yıl yaşıyoruz, yaşayacağız da, göreceksiniz bazı tarlalarda biçerdöver dahi girmeyecek seviyede tarlalar var. İnsanlar fiyat politikasıyla uygulama açısından sıkıntı yaşarsa, bu üreticiler bu tarımdan uzaklaşır. Bu tarlaları ekecek insan bulamazsınız, kesin ve kesin bulamazsınız. Kendi düşüncem de bu işi bırakma aşamasına geliyor, neden geliyor, çünkü hiç kimse hiçbir sanayici, zarar ettiği bir işi yapmaz. Yani çiftçi için maliyet açısından ayçiçeğinin en az 120 kilo alması gerekiyor ki, sadece maliyeti karşılasın. 120 kilodan sonrası üreticiye ne kalırsa bu süreçte de 120 -125 günlük bir süreç. Ektiği biçtiği süreçte çiftçiler şu anda ürünlerini biçmek için bekliyor, çünkü arkadaşlarımızla konuşuyoruz, ektiği süre 90 gün normal şartlarda bu ayçiçeği 125 günde olur. Yani 90 günde oluyorsa demek ki bu işte bir yanlışlık var, yani demek istediğim yılın çok kurak geçmesinden ötürü hükümetimizin de devletimiz kurum ve kuruluşlardaki amirlerimizin de, yetkili kişilerin bunların göz önünde alacağını tahmin ediyorum. İnşallah alırlar, almazlarsa, gelecek yıllarda üretici bu üretimden kaçacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir önceki yıl Çorlu bölgesi yaşadı. Şimdi de Keşan bölgesi yaşıyor, Edirne bölgesi de yaşayacak. Bu yıl yağış düştü bizim bölgemizde yok . Çünkü biz de üretici ektiği günden beri yağış yok. 90 güne yakındır yağış yok, yağış olmadığı için verimlerimiz az seviyede olacak. Fiyat konusunda da dediğimiz gibi hükümet destekleme konusunda, Anayasanın 19. maddesi gereği üreticiye zarar ettirmemek zorunda, biz üreticiler olarak 19. maddenin uygulanmasını talep ediyoruz. Anayasadaki 19. madde özellikle uygulanmalı üretici açısından. Yani üretim aşamasında ki hangi üründe üreticinin zarar ettiği ürünle prim desteği olarak verilmesi yönünde bir madde var. Devlet bize desteği prim olarak her yıl ürettiğimiz yaptığımız zaman vermeyebilir, ama zarar ediyorsa üreticiyi korumak amacıyla desteğini arttırması gerekiyor. Bu bizim Ankara'ya gittiğimizde özellikle bakanlarımızın, bakan yardımcılarımızın, geçmiş bakanlarımızın söylediği tabir bu. Fiyatlar aşikar, zaten bir döngü içerisinde. Çiftçi ayçiçeğini satacak, daha sonra toprağını buğday için hazırlayacak. Bu para döngü yine toprağa gidecek, yani çiftçinin önünde bir şey kalmıyor, kalmayınca da üretici bu işi bırakır. Çünkü ticaretle de uğraşsan ne ile uğraşırsan uğraş zarar ediyorsan bu iş olmaz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum”

Konuşmaların ardından salon satışına geçildi. İlk ayçiçeği ürününü Keşan TB’ye getiren Maltepe Köyü’nden Oğulcan Keskin’in’nın 1 tonluk ürünü açık arttırmayla kilosu 20,20 TL’den Gürşat Gıda Görken Gürşat tarafından tarafından satın alındı.

Üretici Oğulcan Keskin’e Keşan TB tarafından plaket ve 50 litrelik mazot, Keşan Ziraat Odası tarafından 2 bin TL’lik hediye çeki, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ise yaprak gübresi hediye edildi.