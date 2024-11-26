MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı olan NİMOSK Karting Yarışı, 30 Kasım-01 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Nimara Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, ICRYPEX, Motul, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, 2024 şampiyonlarını belirleyeceği için büyük önem taşıyor.

Micro, Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde sporcuların mücadele edeceği organizasyonda, 30 Kasım Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından tüm kategorilerde ilk yarışlar koşulacak.

1 Aralık Pazar günü ise 10.00’dan itibaren tüm kategorilerde ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, organizasyon saat 17.00’deki ödül töreni ile sona erecek.