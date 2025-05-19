Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hizmet kalitesini artırmak için attığı yeni adımlarla geri ödeme listesine eklenen birçok ilaçla vatandaşlara destek sağlamayı sürdürüyor. SGK, toplamda 8 bin 992, 2025 yılından bu yana 27'si kanser ilacı olmak üzere 130 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı paylaşımla sağlık hizmetlerindeki yeni gelişmeleri duyurdu.

Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve kaliteyi artırmak amacıyla atılan adımlar kapsamında, geri ödeme listesine çok sayıda ilaç eklendi.

“Sağlık hizmetlerinde attığımız yeni adımlar ve geri ödeme listesine eklediğimiz birçok ilaç sayesinde, sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı sunuyor, hizmet kalitesini her geçen gün artırıyoruz” diyen SGK, bu adımların özellikle ilaç erişimi konusunda vatandaşlara önemli bir rahatlama sağlayacağını kaydetti.

Buna göre 2025 yılından bu yana 27'si kanser ilacı olmak üzere 130 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini belirten SGK, SMA hastası çocuklar için evde kullanım kolaylığı sağlayan bir ilacın da geri ödeme listesine eklendiğini açıkladı.

SGK'dan yapılan paylaşımda yeni adımlarla ilgili şu husulara da dikkat çekildi.