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SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, gençlerin iş hayatında aktif rol oynamalarının ekonomik kalkınma, yatırım ve istihdam ikliminin iyileştirilmesi açısından önem arz ettiğini belirterek, geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla uygulamaya geçirilen Genç Girişimci Teşvikinin gençlere bir nevi can suyu olduğunu kydetti.İZMİR (İGFA)- SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, iş hayatına yeni bir başlangıç yapan genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 01.06.2018 tarihinde hayata geçirilen bu teşvikten yararlanılabilmesi için; girişimcilerin GelirVergisiKanunu’nda öngörülen kazanç istisnası kapsamında olması, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurup, 29 yaşını doldurmamış olması, 5510 sayılı Kanunun 4/1-b (BAĞ-KUR)kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılangerçek kişi, adi ortaklık veya şahıs şirketi ortağı olması, gerektiğine dikkat çekti.

Birden fazla ortağı olan işletmelerde ise bu teşvikten yararlanılabilmesi için tüm ortakların koşulları sağlaması gerektiğine vurgu yaparak, bu halde de en genç ortağın teşvikten istifade edebileceğine değindi.

SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Destekten yararlanabilmek için sigortalının kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerektiğini belirten İl Müdürü Kurt, “18 yaşınıdoldurmadan öncemükellefiyeti başlayan gençler18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 1 yıl süreyle bu teşvikten yararlanabileceklerdir. Herhalükârda mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış sigortalılar da yine 1 yıl süreyle bu teşvik kapsamında olacaklardır.Diğer yandan mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunması ve faaliyeti devam eden bir işletmenin eş veya üçüncü dereceye kadar kan/kayın hısımlarından devralınmasıhalinde teşvikten yararlanılamayacak olup ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması ise teşvikten yararlanma koşullarını bozmamaktadır.” dedi.

TEŞVİK TUTARI NEDİR VENE KADAR SÜRE YARARLANILABİLİR?

Kendi işini kurarak iş hayatına atılan girişimci gençlere tanınan bu teşvik sayesinde gençlerin bir nebze de olsa rahat bir nefes alacağını belirtenİl Müdürü Kurt, “Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan gençlerin asgari ücret üzerinden hesaplanan 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki prime esas kazançlarının tamamı SGK’ye yapılan başvuru tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile Hazine tarafından karşılanmaktadır.Örneğin 2023 yılında bu teşvikten yararlanan bir gencimizinTemmuz ayından itibaren ödeyeceği prime esas kazanç tutarı 4.628,00 TL iken bu tutarın tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır.Ayrıca Genç Girişimci Teşvikinin yararlanma süresi bitiminden itibaren sigorta primlerini düzenli ödeyen gençlerimiz herhangi bir süre sınırı da olmayan 5 puanlık sigorta prim teşvikinden de yararlanabileceklerdir.” dedi.

TEŞVİK BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILACAKTIR?

İl Müdürü Kurt, prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç sigortalıların 193 sayılı GelirVergisiKanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından yararlandıklarına dair belgeyi bağlı bulundukları Vergi Dairesinden alarak Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek başvurularını yapabileceklerini, belirtti.