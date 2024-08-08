Sakarya Büyükşehir SGM’de yaz sezonu renkli görüntülere sahne olan kapanış etkinlikleriyle sona erdi. Öğrencilerin drama, halk oyunları, tiyatro ve dinletilerle sergilediği eşsiz sahne performansları kapanış programını adeta bir şölene dönüştürdü. Başkan Alemdar, “Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluk duyuyorum. İnşallah daha büyük imkanlarla şehrimizin her tarafındaki çocuklarımıza ulaşırız” diye konuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz sezonu kursları, renkli görüntülere sahne olan kapanış etkinlikleriyle sona erdi.

2 BİN 200’DEN FAZLA ÖĞRENCİ

Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu SGM olmak üzere 20 farklı branşta ve 6 hafta süren yaz sezonunda 2 bin 200’den fazla öğrenci eğitim gördü. Her yaş grubundan katılım sağlayan öğrenciler kurslar, atölye çalışmaları ve renkli uygulamalarla eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Renkli bir dönem, renkli bir kapanış organizasyonuyla sona erdi. Adapazarı SGM’de 20 farklı atölye stantlar kurarak yaz boyunca hayata geçirdikleri eserleri sergiledi.

EŞSİZ SAHNEYE ALKIŞ YAĞMURU

Ailelerle ve öğrencilerle söyleşilerin gerçekleştiği kapanış etkinliklerinde kursiyerler drama ve halk oyunları, tiyatro ve dinletilerle eşsiz bir sahne performansı sundular. Misafirlerin alkış yağmuruna tuttuğu kapanış programında ayrıca Büyükşehir Kent Orkestrası da mini bir konser verdi.

Etkinliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar SGM’li miniklerle kucaklaştı. Programda ayrıca Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, öğretmenler, kursiyerler ve aileleri de yer aldı.

ANLAMLI ETKİNLİK

Yazın son sahne performansında tüm öğrencilerle birlikte sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, aileler ve öğrencileri tebrik etti.

Sahnede Gazze’de ortaya koyulan direnişe anlamlı bir selam gönderildi ve Filistin şehitleri anıldı.

“ONLARI HİÇ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Başkan Yusuf Alemdar çocuklar için ‘yalnız’ değiller vurgusu yaparak, “Yaz sezonunun bitmesiyle beraber sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Açılışında buradaydık. O günkü tabloyu gördükten sonra dedim ki çocuklarımıza sahip çıkacak, her zaman yanlarında olacak, yarınlara hazırlayacak imkanlarımız var. Çok şükür dedim. İşte bu nedenle bize bu fırsatları sunan, bu imkanları sağlayan, emek sarf eden, düşünen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“DAHA GÜZEL PROGRAMLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Daha kapsamlı, geniş, sosyal yaşamın içinden etkinliklerin hazırlanması için çalıştıklarını belirten Alemdar şöyle dedi: “Burada çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, onlara insan sevgisini, merhametini ve adalet ile eşitliğin ne olduğunu anlatan çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çocuklarını emanet eden anne ve babalara şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük imkanlarla şehrimizin her tarafındaki çocuklarımıza ulaşırız ve daha büyük eğitim, öğretim, sosyal yaşam organizasyonlarına birlikte imza atarız. Çocuklarımız bizi yakından takip etsinler.”

SGM’nin yaz sezonu finali, Alemdar ve çocukların rengarenk süslenen sahnede hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.