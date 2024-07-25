Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) ebeveynlere verilen “Ergen Anne ve Babası Olmak” seminerinde aile danışmanı Ecran Alim Akbayrak, ergenlik süreciyle ilgili ailelere önemli uyarılarda bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, aile yaşamına ve kültürüne katkı sunan, sorunların aşılmasında rol oynayan aile seminerlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) aileler için sıklıkla söyleşiler, paneller ve eğitimler gerçekleştiriliyor.

Son olarak uzman aile danışmanı Ecran Alim Albayrak, SGM çatısı altında ailelerin yoğun ilgi gösterdiği “Ergen Anne Babası Olmak” isimli semineri düzenledi.

SICAK VE DESTEKLEYİCİ YAKLAŞIM

Uzman isim seminerde ailelere ergenlik süreciyle ilgili çok önemli uyarılarda bulundu.

Ergenliğin tanımını, ergenlik döneminde çocukların hangi davranışlarında değişiklikler yaşandığına dair detaylı bilgiler, ailenin sıcak ve destekleyici yaklaşımı, ergenlik döneminde kalıcı hasar bırakma riski olan konular gibi noktalara değinen Albayrak, aile kurumunun bu süreçte taşıdığı öneme dikkat çekti.

“ÇATIŞMALAR VE AYRIŞMALAR YAŞANABİLİR”

Albayrak, “Hayatın 12 – 21 yaş arasındaki dönemini ergenlik olarak tanımlıyoruz. Ergenlik döneminde birey fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak büyük değişimler geçirmektedir. Bu değişimler onun iç çatışmalarla zorlanmasına, özellikle aile bireyleri ile fikir ayrılıkları yaşamaya başlamasına sebep olmaktadır. Bunların hiç yaşanmaması bize bir problem olduğunu düşündürür çünkü ergen kendi benliğini şekillendirmeye çalışıyor. İçsel karmaşasını en fazla yansıttığı bölüm burası olacaktır” dedi.

“ANLAMALI VE CİDDİYE ALMALIYIZ”

Fazla otoriter ya da fazla izin verici bir davranış sergilemenin yanlışlığına vurgu yapan Albayrak şöyle dedi: “Ergenlik döneminde bireyin yaşadığı problemlere müdahale edebilmemiz için ailenin onun hayatı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Ergenliğin ne olduğunu ve bu dönemde çocuğumuzun bu dönemde neler yaşadığını bilmeli, duygularını anlamalı, onları ciddiye almalı ve hayatlarına dahil olmalıyız ki onları bu zor dönemin olumsuz etkilerinden koruyabilelim. Bilmeliyiz ki ergenlik dönemindeki çocuk zor bir yaşam geçiriyor” dedi.

Uzman danışman, anlatım sonunda soruları cevaplayarak katılımcılarla günün anısına fotoğraf çekildi.