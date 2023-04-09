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Günün stresini, eşlik ettikleri şarkılarla atlatan engelliler eşsiz bir deneyim yaşıyorlar.

Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen kurs, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de devam eden engelsiz hobi atölyeleri bağlama kursuyla öğrencilerini müzik yolculuğuna çıkarıyor. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde engelli bireyler, bağlama kursuyla keyifli vakit geçirdiler.

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