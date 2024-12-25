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26 Aralık Perşembe günü Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Sessiz Yaşadım’ isimli panel, saat 19.00’da başlayacak. Büyükşehir’den yapılan açıklamada tüm edebiyat sanat dostları programa davet edildi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un konuşulacağı panele Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztürkçü ve Dr. Hüseyin Yorulmaz konuşmacı olarak katılacak.

Aralık Kültür Takvimi kapsamında gerçekleştirilecek son programda ise vatan şairi, İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy anılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Takvimi kapsamında 26 Aralık’ta vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un anılacağı ‘Sessiz Yaşadım’isimli panel SGM’de gerçekleştirilecek. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür takvimi kapsamında önemli isimleri ağırlıyor ve Türkiye’nin değerlerini vefa programlarıyla anıyor.

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