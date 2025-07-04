Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Çizgilerin Ötesinde: Resimle Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölyesi” renkli görüntülere sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği “Çizgilerin Ötesinde: Resimle Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölyesi” ile minik yürekleri renkli bir keşif yolculuğuna çıkardı. Akyazı, Karasu, Sapanca ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) düzenlenen atölye, 5 ve 7 yaş grubu çocuklardan yoğun ilgi gördü.

RESİM YOLUYLA KENDİLERİNİ İFADE ETME BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER

Aile danışmanları ve psikolojik danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilen programda, çocuklar resim yoluyla hem kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdi hem de duygularını tanımayı öğrendi. Hayal güçlerini serbestçe kullanarak kağıda döken minikler, hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosferde sanatla buluştu.

ZİHİNSEL VE BEDENSEL RAHATLAMA TEKNİKLERİYLE KEYİFLİ ANLAR

Atölye kapsamında uygulanan nefes çalışmaları, duygu egzersizleri ve rahatlama hareketleri sayesinde çocuklar stresle başa çıkmayı deneyimleyerek içsel denge kurma fırsatı yakaladı. Duygusal keşif yolculuğuna resimle adım atan çocuklar, aynı zamanda zihinsel ve bedensel rahatlama teknikleriyle desteklenerek oldukça huzurlu ve keyifli anlar yaşadı.