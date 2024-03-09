Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) eğitim gören “Becerikli Eller” sınıfının öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kurumda görevli kadın personel ve eğitimcilere kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri takdim etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde renkli bir kutlama programına imza attı.

BECERİKLİ ELLER HEDİYELER VERDİ

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte “Becerikli Eller” sınıfının öğrencileri elleriyle hazırladıkları birbirinden güzel hediyeleri SGM’de görevli kadın eğitimci ve personellere takdim etti. Kutlama programında kadınlara önce hazırlanan yiyecekler ikram edildi sonra ise karanfil verildi. Daha sonra ise hediyelerini takdim eden öğrenciler, eğitimcilerle birlikte “Gizli Sayılar” isimli filmi izledi.

“TÜM KADINLARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kadınlar olarak her alanda ciddi güzel emekler veriyoruz. Duygusal kısmı bir kenara bırakıp bugün bu işin tadını çıkaralım, birlikte olmanın tadına varalım istedik. Onun için böyle bir etkinlik planladık ve çok güzel görüntülere sahne oldu. Bu vesileyle personelimiz başta olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyoruz” denildi.