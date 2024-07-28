Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’ndeki Aile Mektebi’nde çalışan kadınların hadisler ışığında aile yaşantısına anlam kattığı ‘Ayine-i Esma’ atölyesinde son ders işlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanında vatandaşlara değer katıyor ve yılın her sezonunda farklı eğitim programlarının kapılarını açıyor.

Sosyal Gelişim Merkezi’ndeki (SGM) kadına ve aileye değer veren atölyeler ile dersler de aile kurumuna önemli bir katkı sunuyor. Bu derslerden biri olan Aile Mektebi’nde, çalışan kadınlar ve çocukları, birlikte hadisler ve İslami eserler ışığında inanç bağlarını güçlendiren temeller atıyor.

Atölye boyunca hadisler ışığında değer dünyası ve kişiliğin şekillenmesi gibi önemli konuları ele alan Aile Mektebi’nde,çalışan kadınlara yönelik olarak düzenlenen“Âyine-i Esmâ” sohbetleri, son buluşmasını yaptı.

Çalışan kadınlar, akşam saatlerinde yapılan sohbetlerde inanç dünyasının derinliklerini keşfetti, olumlu ve olumsuz hayat deneyimlerini yönetebilme kabiliyetini geliştirdi ve Büyükşehir’in uzmanlarından önemli tavsiyeler aldı.