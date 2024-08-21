Sesi, yorumu ve efsane sahnesi ile çok sevilen ünlü sanatçı Sibel Can, Harbiye Açıkhava konserlerine devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Events Across Turkey’nin kült projesi haline gelen “An Epic Symphony İstanbul Night Flight” konserleri kapsamında gerçekleşen ‘An Epic Symphony Sibel Can’ konseri ikinci gününde de gerçek müzikseverlerle doldu taştı.

Gece boyunca tüm şarkılara eşlik ederek dev bir koro oluşturan dinleyiciler, telefon ışıklarını açık tutarak gecenin ambiyansına daha da bir güzellik kattılar.

Dev senfoni orkestrası eşliğinde sahne alan Sibel Can, Türk Sanat, Türk Halk müziğinin en güzel örneklerini eşsiz sesiyle yorumlarken, yelpazesi geniş repertuarı ile büyük beğeni topladı.

Orkesta içinde yer alan bağlama ustası genç müzisyenin eşliği ile ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünde ayakta alkışlanan Sibel Can, şu ana kadar çok sevilen şarkılarını farklı bir düzenleme ile dinleyicilerine sunmuş oldu. Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici’nin de konuk olarak sahne aldığı konserde Sibel Can, aralıksız iki saat sahnede kaldı.

25 Ağustos gecesi de yine Harbiye Açıkhava sahnesindeki yerini alacak olan ünlü sanatçı, konserler aralarında stüdyoya girerek yeni albümünün okumalarını tamamlıyor.